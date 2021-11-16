Врач назвала признаки опасного кашля у взрослых и детей

Сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гётеборгском университете Анна Эрмунд назвала признаки опасного кашля, при наличии которых необходимо обратиться к врачу. Как пишет издание Expressen, кашель может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях.

В частности, очень распространено сочетание насморка с мокрым кашлем, а также повышенная температура. При этом мокрый кашель является средством защиты организма от инфекции и одновременно возможным признаком более серьёзного заболевания.

Мокрый кашель у детей может говорить о коклюше или респираторно-синцитиальном вирусе. У взрослых же кашель может быть симптомом хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), которая возникает из-за курения табака. Первые признаки этой болезни незначительны, однако со временем заболевшие начинают испытывать затруднения в дыхании, и появляются сложности с обеспечением организма кислородом.

При ХОБЛ бывает мокрый кашель с одышкой. При таких симптомах надо идти к врачу, — подчеркнула Эрмунд.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сдерживание кашля может нанести вред организму. По его словам, это один из основных механизмов защиты лёгких от инфекций и поддержания функции газообмена, который может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, например о повышении кислотности в желудке. Кроме того, возникший кашлевый рефлекс крайне сложно сдержать.