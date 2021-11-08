Мясников рассказал о вреде сдерживания кашля

Сдерживание кашля может нанести вред организму. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой», призвав не подавлять этот рефлекс.

Кашель — один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несёт защитную функцию, не просто очищая лёгкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая в том числе от инфекций. Это один из основных механизмов защиты лёгких от инфекций и поддержания функции газообмена, — цитирует его издание.

Мясников добавил, что в некоторых случаях кашель может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, например, повышении кислотности в желудке. При этом нужно искать причину симптома.

Кроме того, возникший кашлевой рефлекс крайне сложно сдержать. Его можно подавить на несколько секунд, однако потом человек закашляется, только сильнее.

Ранее Мясников рассказал о том, что причиной кашля может стать в том числе попадание в ухо инородного тела. Он объяснил это существованием в ушном канале кашлевых рецепторов, которые также находятся в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.