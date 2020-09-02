Врач назвала опасность красных родинок

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Врач и телеведущая Татьяна Шаповаленко рассказала, что красные родинки, ангиомы, есть у половины взрослых людей. Они считаются не опасными, но всё же риск их превращения в злокачественную опухоль не исключён.

Красные родинки — ангиомы — это доброкачественные новообразования, появляющиеся из-за изменения кровеносных сосудов, — цитируют «Аргументы и Факты» Шаповаленко.

Обладателям ангиом она посоветовала не загорать и закрывать их от солнца одеждой. Если же красная родинка начала увеличиваться или изменила цвет, — это повод обратиться к врачу.

Как писал NEWS.ru, злокачественные родинки не так просто отличить от обычных, как принято считать, заявила врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая. Злокачественная опухоль — меланома, может оказаться и бесцветной. Кроме того, врач опровергла мнение, что выпуклые родинки безопасные. Меланома тоже может выступать над поверхностью кожи и даже быть волосатой.