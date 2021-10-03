Врач назвала меры предосторожности от ОРВИ после перенесённого коронавируса

После перенесённой коронавирусной инфекции организм становится особенно слабым и восприимчивым к заболеваниям, в частности ОРВИ. Чтобы обезопасить себя от опасных инфекций, врач-терапевт Надежда Чернышова советует чаще мыть руки, использовать антисептик и носить маски. Об этом пишет «Москва 24».

Естественно, людям после любого перенесенного тяжелого заболевания, не только после коронавируса, нужно быть очень аккуратными. Меры предосторожности здесь абсолютно те же самые. Также важно бывать на свежем воздухе каждый день, но не в местах скопления людей. При этом следует одеваться по погоде. Я бы порекомендовала взять с собой шапку или перчатки, надеть, если чуть замерз, и снять, если жарко, — посоветовала Чернышова.

Она подчеркнула, что принимать витамины самостоятельно — крайне нежелательно. Необходимо сначала сдать анализы и следовать рекомендациям врача о том, какие витамины нужно принимать и в каком количестве. Чернышова посоветовала всем переболевшим коронавирусом есть больше сырых продуктов.

Подойдут овощи разных цветов: чем богаче будет палитра потребляемых продуктов, тем больше иммунитет получит разных питательных необходимых веществ. Сейчас есть тыква, цукини, брокколи, болгарские перцы. Нужно питаться разнообразно, — пояснила врач.

Ранее врач Михаил Гинзбург посоветовал россиянам укреплять иммунитет безалкогольным глинтвейном. Свой выбор он объяснил тем, что входящие в его состав специи и фрукты не только укрепляют иммунитет, но обладают в том числе и противовоспалительным эффектом.