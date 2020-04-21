Врач назвал основное отличие коронавируса от ОРВИ

https://static.news.ru/photo/def5dafe-83fa-11ea-8529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.

На YouTube-канале журналиста Максима Шевченко врач отметил, что для коронавируса на ранних стадиях характерна аносмия — снижение вкусовых ощущений и обоняния. Это происходит из-за того, что COVID-19 поражает нервные окончания в полости носа и глотки.

Вместе с тем эксперт добавил, что любые симптомы ОРВИ стоит расценивать как признаки коронавируса, так как на начальных стадиях обе инфекции проявляют себя похоже.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.