Врач назвал основное отличие коронавируса от ОРВИ

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
На YouTube-канале журналиста Максима Шевченко врач отметил, что для коронавируса на ранних стадиях характерна аносмия — снижение вкусовых ощущений и обоняния. Это происходит из-за того, что COVID-19 поражает нервные окончания в полости носа и глотки.
Вместе с тем эксперт добавил, что любые симптомы ОРВИ стоит расценивать как признаки коронавируса, так как на начальных стадиях обе инфекции проявляют себя похоже.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.
В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен