Врач напомнил об опасности витаминов

В цивилизованной благополучной стране, где граждане хорошо питаются, не может быть дефицита в витаминах. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.
Специалист уверяет, что поливитамины скорее опасны для здоровья, чем полезны. Исключение составляют только «Йодомарин» для жителей некоторых регионов и витамин D для детей до трёх лет.
Как отметил Бессмертный, при злоупотреблении витаминными комплексами может наступить состояние гипервитаминоза. Его признаки: тошнота, вялость, усталость, снижение объёма отделяемой мочи, а при гипервитаминозе D может начаться рвота. У людей, которые горстями пьют витамины, есть все шансы попасть в токсикологическое отделение.
По словам врача, небольшой дефицит или, напротив, переизбыток витаминов никак глобально не влияют на иммунную систему, но сказываются на общем состоянии здоровья,
Ранее NEWS.ru сообщал, что витамин А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко. По её словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения. Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами, отметила диетолог. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной.