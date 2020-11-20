Врач напомнил об опасности витаминов

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В цивилизованной благополучной стране, где граждане хорошо питаются, не может быть дефицита в витаминах. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Специалист уверяет, что поливитамины скорее опасны для здоровья, чем полезны. Исключение составляют только «Йодомарин» для жителей некоторых регионов и витамин D для детей до трёх лет.

Как отметил Бессмертный, при злоупотреблении витаминными комплексами может наступить состояние гипервитаминоза. Его признаки: тошнота, вялость, усталость, снижение объёма отделяемой мочи, а при гипервитаминозе D может начаться рвота. У людей, которые горстями пьют витамины, есть все шансы попасть в токсикологическое отделение.

По словам врача, небольшой дефицит или, напротив, переизбыток витаминов никак глобально не влияют на иммунную систему, но сказываются на общем состоянии здоровья, пишет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что витамин А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко. По её словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения. Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами, отметила диетолог. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной.