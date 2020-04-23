Врач Комаровский объяснил низкий риск заражения алкоголиков коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ec42b9d4-8562-11ea-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков своего канала на YouTube о вероятности страдающих алкоголизмом людей заразиться COVID-19.

По словам эксперта, у алкоголиков есть лишь одно преимущество по сравнению с большинством людей. Оно заключается в том, что пьющие люди ведут асоциальный образ жизни.

У них ограниченный круг знакомых, поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус, — сказал Комаровский.

Вместе с тем он добавил, что статистики по заражённым коронавирусом среди алкоголиков нет.

Ранее NEWS.ru писал, что употребление спиртных напитков негативно влияет на способность человеческого организма сопротивляться заражению коронавирусной инфекцией. Алкоголь действует на клеточном уровне и заболевание быстрее развивается, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он добавил, что в условиях пандемии крепкие напитки можно использовать для дезинфекции рук. Но стоит запомнить, что алкоголь сушит кожу рук, на ней появляются трещины, через которые вирус также попадает в организм.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.