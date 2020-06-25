Врач Комаровский дал необычный совет по спасению от жары

https://static.news.ru/photo/10988a40-b6bc-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От жары можно спастись с помощью продающегося в спортивных магазинах шарфа, смоченного в воде. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам, шарф нужно смочить в воде и в таком виде надеть на шею. Комаровский подчеркнул, что материал, из которого сделан предмет одежды, не имеет значения.

С помощью обматывания шеи мокрым шарфом от жары смогут спастись и дети, и взрослые, подчеркнул медик.

Берём шарфик, берём воду, смачиваем и надеваем на шею. Как платочек. Почему это так важно? Потому что шея — это реально рефлексогенная зона с крупными сосудами. Идёт постоянное испарение. Поэтому человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает помещение, — заявил Комаровский в Instagram.

Также доктор заметил, что на такой шарфик можно побрызгать средство от москитов и надеть его на ребёнка. Кроме того, элемент гардероба на шее сможет спасти от солнечных ожогов уязвимую в этом отношении зону, сообщает телеканал «Царьград».

Аномальная жара надвигается на Москву и западную половину европейской части страны, температура поднимется выше 30 градусов, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передавал NEWS.ru, наибольшему риску в жаркую погоду подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, а также те, у кого низкое давление. Чтобы обезопасить себя, следует пересмотреть рацион питания, больше пить, держаться в тени и ездить на такси, рассказала кардиолог и терапевт Амина Платунова.