Врач: из-за долгого ношения маски могут возникнуть головные боли

https://static.news.ru/photo/2a56eeb2-1833-11eb-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ношение медицинских масок в качестве средства защиты от COVID-19 может привести к недомоганиям у здоровых людей, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Чтобы снизить скорость распространения коронавируса и хоть как-то обезопасить россиян от инфицирования, предписано носить маски в общественных местах. При этом каждый волен сам выбирать, будет он пользоваться медицинской или тканевой маской. Как пояснила медик, любая из них в некоторых случаях может спровоцировать головную боль. Причин тому несколько.

Организм привыкает к одному вдыхаемому объёму, а маска, конечно, задерживает какое-то количество воздуха. Усугубляет ситуацию и ещё один факт. В случае, когда маска используется несколько дней и на ней накопились бактерии и пыль. Поэтому если находиться в одной маске два — три часа, то могут возникнуть головные боли, — сказала Людмила Лапа.

Терапевт пояснила, что к таким последствиям приводит именно недополучение организмом необходимого количества кислорода. Вторая причина — в общественном транспорте, где скапливается множество пыли, все вредные частицы собираются как раз на маске. Поэтому такой «пылесборник» и приводит к головной боли.

По мнению специалиста, чтобы уберечь себя от ненужных мигреней, стоит просто менять маску каждые три часа. Некоторые россияне считают, что в таком случае может помочь небольшое увлажнение «защитной повязки». Так делать категорически нельзя — пропадёт защитная функция маски, считает врач.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие «роковые ошибки» в ношении масок совершает часть россиян. Их несколько дней назад перечислил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев. По мнению медика, маска не имеет эффекта, если её носить на подбородке или только прикрывать ею рот. Ещё одна популярная ошибка — бессменное ношение одной «защитной повязки» неделями. Среди пренебрежений россиян эпидемиологическими мерами эксперт также назвал отказ от санитайзеров и несоблюдение социальной дистанции.