Врач-биофизик рассказала о признаках бессимптомного течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/f36d83c4-0f41-11eb-b685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие люди, заразившиеся коронавирусом, не ощущают типичных для ОРВИ симптомов, таких, как повышение температуры или кашель. На что надо обратить внимание при появлении подозрений на носительство болезни, рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.

Врач напомнила, что если в анализах обнаружены антитела, а больным себя человек не чувствовал, значит, он уже перенёс заболевание и у него появился иммунитет, передаёт радио Sputnik.

У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Ещё один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса, — сказала врач.

Также признаки инфекции могут быть замечены при проведении компьютерной томографии лёгких. Пневмония не всегда проявляется значительным ухудшением самочувствия, некоторые могут переносить её даже без температуры.

Мы ещё можем сделать КТ: если увидим «матовое стекло», понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением лёгких без температуры, — резюмировала врач.

Эффект «матового стекла» — белёсые полупрозрачные участки на снимке лёгких.

Как писал NEWS.ru ранее, люди, переболевшие коронавирусом без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях.