https://static.news.ru/photo/95f81e9a-7b75-11e9-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Специалисты из Каролинского университета в Швеции выявили взаимосвязь между группой крови и заболеваемостью онкологией.

Проведённое исследование показало, что обладатели первой группы крови реже умирают от рака. При этом они чаще страдают гастритом, язвой желудка и другими болезнями желудочно-кишечного тракта.

К такому выводу учёные пришли после наблюдения за состоянием здоровья почти 1,1 миллиона человек. Эксперимент продлился более 35 лет.

Оказалось, что между группами крови и фактором подверженности раковым заболеваниям существуют различные корреляции.

Так, например, люди со второй группой крови подвержены высокому риску развития онкологии желудка. При этом среди обладателей третьей и четвёртой групп крови наблюдается самый высокий риск рака поджелудочной железы, пишет портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачёва» Сергей Абашин назвал семь главных симптомов онкологии, которые часто игнорируют больные. По его словам, первым признаком, который должен насторожить, являются разного рода кровотечения или выделения. Кроме того, не стоит игнорировать появление любых уплотнений, опухолей или шишек на теле.