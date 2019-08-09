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Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин назвал семь главных симптомов онкологии, которые часто игнорируют больные.

По его словам, самым первым признаком, который должен насторожить, являются разного рода кровотечения или выделения.

Кроме того, не стоит игнорировать появление любых уплотнений, опухолей или шишек на теле. При их обнаружении необходимо как можно скорее обратиться к медикам и пройти обследование. Нельзя терять времени и при изменении внешнего вида родинок.

Также говорить о развитии в организме злокачественной опухоли могут длительно незаживающие раны.

Ещё одним важным симптом, который нельзя не заметить, является нарушение в работе кишечника или мочевого пузыря.

Яркими симптомами рака также являются проблемы с глотанием, хрипота и кашель, сообщает журнал «Профиль».

Ранее News.ru писал о том, что медики назвали безобидные привычки, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей. Так, причиной смертельного недуга может стать любовь к кофе. По мнению специалистов, при обжарке зёрен в них образуются канцерогены, вредные для здоровья. Если выпивать ежедневно больше двух чашек этого бодрящего напитка, то риск риск развития рака лёгких увеличивается на 40%.