ВОЗ сообщила о выявлении 219 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/126f4132-c39c-11ea-843b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число новых заражённых коронавирусом в мире за прошедшие сутки. Их оказалось 219 тысяч человек.

По состоянию на 11 июля 2020 года в мире зарегистрировано 12 322 395 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 556 335 человек. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. НА данный момент лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третье — Индия, а на четвёртом расположилась Россия.

Несмотря на такой рост числа заболевших представители ВОЗ активно выступают против повторного введения жёсткого карантина.

Ранее глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лекарства от коронавируса должны быть доступны для всего населения планеты. Однако он не назвал сроки создания вакцины.

Как писал NEWS.ru, ранее российские медики предупредили, что смертность среди больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в ближайшее время может резко увеличится. Причиной станет пандемия коронавируса.