ВОЗ отменила один из способов лечения COVID, как бесполезный

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не применять при лечении пациентов с коронавирусом переливание плазмы крови уже переболевших людей. По их словам, несмотря на то что на этот метод возлагались надежды, данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС.

Переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с коронавирусом. Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени, — заявили в организации.

Эксперты также отмечают, что эти рекомендации относятся ко всем больным независимо от тяжести их заболевания.

Ранее стало известно, что в России появится электронный эпидемиологический атлас, который поспособствует оптимизации надзора за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов. Над созданием такого атласа работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.