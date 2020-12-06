Вирусолог рассказал о новогодней диете для профилактики COVID-19

Вирусолог Андрей Плотников назвал специальную диету, которая послужит профилактикой от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.
По словам эксперта, правильно подобранная система питания поможет укрепить иммунитет, повысить гемоглобин, а также восполнить дефицит питательных веществ и витаминов.
Плотников рассказал, что в России пациентам с коронавирусом прописывают лечебную диету «Стол № 11», однако её можно использовать и в ходе приготовлений к новогоднему столу. Пищу следует принимать пять раз в день. При этом из рациона нужно исключить жирную и жареную еду. Рекомендуется отказаться от любого масла, алкоголя и сладостей. Блюда можно готовить в тушёном, запечённом или отварном виде,
Благодаря такому рациону можно добиться отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, диета полезна и для профилактики коронавируса, так как функционирование лёгких сильно зависит от поступающих животных жиров в организм.
Более того, следует не забывать про количество потребляемой воды в сутки — не менее полутора-двух литров.
Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По её словам, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три.
Также врач сообщила о способностях чёрного перца противостоять коронавирусной инфекции. По её словам, перец содержит в своём составе пиперин, который способен блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — «короной» вируса, в результате чего он перестаёт функционировать, писал NEWS.ru.