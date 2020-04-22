Вирусолог описал, как «Вектор» испытает вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7f520242-84c9-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор вирусологии, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов рассказал, как пройдут испытания перспективной вакцины от коронавирусной инфекции в центре «Вектор».

Чепурнов отметил, что сам становился добровольцем при испытании иммуноглобулина и вакцин. Участники опытов, заверил профессор, всегда получают безопасный и уже проверенный на животных препарат, который «не даст видимых воспалительных или онкологических проявлений».

Препарат вводят добровольцам в медицинском учреждении, в течение нескольких часов медики за ними наблюдают, потом отпускают с просьбой вести дневник, отмечать проявления, реакции, если они были. Доброволец должен появляться с определённой частотой в медучреждении, в том числе и для сдачи крови, чтобы увидеть динамику появления антител, — добавил профессор в комментарии радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, научный центр «Вектор» нашёл 70 добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Многие участники — учёные, работавшие над препаратом.