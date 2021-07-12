Вирусолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»

Профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru объяснил, чем вызван ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак». Специалист отметил, что популярность препарата ещё не говорит о его высокой эффективности и безопасности.

Вирусолог заметил, что многие полагают, будто бы препарат от центра им. Чумакова сделан по старым канонам, в отличие от других подобных вакцин. Кроме того, что касается того же «Спутника V», считается, что его метод создания (при помощи генной инженерии) вызывает ряд осложнений у привитых.

На самом деле ничего плохого в этом нет и вакцина «Спутник V» более эффективная. Судя по тому, какие в мире есть вакцины, такие вакцины, как «КовиВак», они менее эффективны, чем препараты на основе аденовирусного вектора, — рассказал Альтштейн.

Он напомнил, что вакцина центра им. Чумакова ещё не завершила третью фазу клинических испытаний. Тем не менее россиян это не останавливает от желания привиться именно этим препаратом. Вирусолог выразил мнение, что такой ажиотаж связан с классической логикой потребителей — если какого-то продукта мало, значит, он хороший и надо брать.

А её нет, потому что её мало — она производится в небольшом количестве. Никаких серьёзных медицинских, биологических оснований для того, чтобы почитать «Ковивак», нет, — заключил эксперт.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетёсов рассказал, что одно из отличий вакцины от коронавируса «КовиВак» от «Спутника V» заключается в том, что она не даёт существенных поствакцинальных реакций.