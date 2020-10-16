Вакцину «Спутник V» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/c4890872-0fa4-11eb-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Исследование вакцины от СOVID-19 «Спутник V» началось на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства при этом отметил, что очень важно для этой категории пациентов выработать свои параметры вакцинации, передаёт его слова РИА Новости.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» (разработка центра имени Гамалеи) была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку.

Накануне Мурашко заявил, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в последних числах ноября, писал NEWS.ru.