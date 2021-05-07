В США выявили неожиданную причину рака у женщин

https://static.news.ru/photo/5e560b16-af83-11eb-aa3f-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Употребление сладких напитков является причиной рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом заявили американские учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает The Guardian.

Учёные выяснили , что у женщин, выпивавших в день более полулитра таких напитков, рак выявлялся в два раза чаще, чем у тех, кто ограничивался меньшим объёмом.

Другие учёные настаивают на необходимости дополнительных исследований. В частности, профессор прикладной статистики Кевин Макконвей утверждает, что исследование коллег основано только на шести случаях рака, выявленных в этой группе женщин, а этого мало.

Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес, — подчеркнул Макконвей.

Ранее стало известно, что эндокринолог и диетолог Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D. Его нехватка влечёт за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака. Для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).