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Здоровье

В США выявили неожиданную причину рака у женщин

01:22, 08 мая 2021
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Употребление сладких напитков является причиной рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом заявили американские учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает The Guardian.

Учёные выяснили, что у женщин, выпивавших в день более полулитра таких напитков, рак выявлялся в два раза чаще, чем у тех, кто ограничивался меньшим объёмом.

Другие учёные настаивают на необходимости дополнительных исследований. В частности, профессор прикладной статистики Кевин Макконвей утверждает, что исследование коллег основано только на шести случаях рака, выявленных в этой группе женщин, а этого мало.

Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес, — подчеркнул Макконвей.

Ранее стало известно, что эндокринолог и диетолог Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D. Его нехватка влечёт за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака. Для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).

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