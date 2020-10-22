В США впервые зарегистрировали препарат от коронавируса

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения COVID-19. Таким лекарством стал «Ремдесивир».
Об этом
«Ремдесивир» 14 октября зарегистрирован Минздравом РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил о лекарствах, которые не помогают при заражении коронавирусом. Неэффективными в снижении смертности и лечении пациентов с коронавирусом оказались «Ремдесивир», «Гидроксилхлорохин», «Лопинавир», «Ритонавир» и комбинации с интерфероном.