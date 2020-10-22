В США впервые зарегистрировали препарат от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9182962-14c0-11eb-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения COVID-19. Таким лекарством стал «Ремдесивир».

Об этом сообщает CBS News. Отмечается, что данное средство ещё весной 2020 года было одобрено к использованию в США в экстренных случаях. Теперь FDA дало разрешение на полный доступ к лекарству при выявлении коронавируса.

«Ремдесивир» 14 октября зарегистрирован Минздравом РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил о лекарствах, которые не помогают при заражении коронавирусом. Неэффективными в снижении смертности и лечении пациентов с коронавирусом оказались «Ремдесивир», «Гидроксилхлорохин», «Лопинавир», «Ритонавир» и комбинации с интерфероном.