В США одобрили таблетки от COVID-19 производства Merck

Власти США одобрили препарат «Молнупиравир» от COVID-19 в виде таблетки производства Merck. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на медицинский регулятор FDA.

«Молнупиравир» предназначен для лечения лёгкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска, передаёт агентство. Когда препарат поступит в продажу, пока не сообщается.

Компания Merck запросила у регулятора разрешение на использование таблеток «для лечения протекания COVID-19 от лёгкого до умеренного у взрослых, подверженных риску перерастания этого заболевания в тяжёлую форму». Таблетки можно будет принимать дома, что, как уверяют создатели препарата, не только будет способствовать скорейшему излечению от опасного заболевания, но и позволит разгрузить стационары, заполненные в настоящее время больными COVID пациентами.

«Молнупиравир» — экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет своё противовирусное действие за счёт ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение «Молнупиравира». По данным британского медицинского регулятора, препарат безопасен и эффективен и способен снизить риск госпитализации и смерти людям с мягким и умеренным течением COVID-19.