Великобритания первой одобрила применение молнупиравира от COVID-19

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира. Это препарат от коронавируса, произведённый американской компанией Merck. Об этом сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, передаёт ТАСС.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19, — заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Он назвал сегодняшний день «историческим для страны».

По данным британского медицинского регулятора, препарат безопасен и эффективен и способен снизить риск госпитализации и смерти людям с мягким и умеренным течением COVID-19.

Ранее Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут оказаться доступными россиянам в ближайшее время, однако куда лучшим средством от заболевания, по мнению президента, остаётся вакцинация.