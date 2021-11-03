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Великобритания первой одобрила применение молнупиравира от COVID-19

15:06, 04 ноября 2021
Великобритания первой одобрила применение молнупиравира от COVID-19 Фото: Zuma\TASS
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Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира. Это препарат от коронавируса, произведённый американской компанией Merck. Об этом сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, передаёт ТАСС.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19, — заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. 

Он назвал сегодняшний день «историческим для страны».

По данным британского медицинского регулятора, препарат безопасен и эффективен и способен снизить риск госпитализации и смерти людям с мягким и умеренным течением COVID-19. 

Ранее Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут оказаться доступными россиянам в ближайшее время, однако куда лучшим средством от заболевания, по мнению президента, остаётся вакцинация. 

Ещё в конце 2020 года глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России завершена разработка двух уникальных препаратов от коронавируса, один из которых является по сути антидотом от инфекции.

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