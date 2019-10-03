https://static.news.ru/photo/490cb43a-e5a9-11e9-ab13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи из клиники Майо в штате Миннесота выяснили, что заболевания лёгких среди вейперов в Соединённых Штатах могут быть вызваны токсическими веществами, которые содержатся в вейпах.

Исследование врачей было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Во всех 17 случаях наблюдается травма лёгких, которая выглядит как токсическое воздействие дыма или химический ожог, — заявил хирург клиники Майо доктор Брэндон Ларсен.

Выводы были сделаны по результатам исследования лёгочных тканей 17 пациентов, сообщает « Ридус ».

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

25 сентября в отставку ушёл Кевин Бёрнс, занимавший пост генерального директора одной из крупнейших в мире компаний по производству систем доставки никотина Juul Labs. В августе в интервью Бёрнс рассказал, что электронные сигареты и вейпы создавались с расчётом на взрослую аудиторию. Он извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию Juul. Также Бёрнс признал, что сообщения о заболеваниях лёгких, которые, предположительно, вызывает курение вейпов, являются тревожными, писал News.ru.