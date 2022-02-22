В России усовершенствовали медицинские маски

Российско-чешские учёные разработали материал, из которого можно сделать самодезинфецирующиеся маски против коронавируса, рассказали в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», который участвовал в разработке. Этого эффекта удалось достигнуть благодаря ультратонким волокнам, полученным при помощи электроформования, пишет «Москва 24».

Ультратонкие волокна, полученные методом электроформования, могут применяться в качестве активных фильтрующих слоёв для средств защиты органов дыхания благодаря своей нанопористой структуре. Наличие антибактериальных наночастиц в составе позволит предотвратить вторичное заражение, которое может возникнуть за счёт миграции бактерий и вирусных частиц в фильтрующем слое маски, — рассказали в «МИСиС».

Исследователи указали на высокий противовирусный эффект нановолокон, покрытых слоем меди. По данным СМИ, такие маски лучше пропускают воздух по сравнению с медицинскими аналогами. Стоимость производства одной такой маски учёные оценили в 22 рубля.

Ранее стало известно, что одноразовые маски, которые начали массово использовать из-за пандемии коронавируса, стали экологической катастрофой. Как отметили учёные, выброшенные средства индивидуальной защиты сейчас можно встретить повсюду. Попадая в воду, они начинают разлагаться и выделять как микро-, так и наночастицы пластика и тяжёлых металлов: свинца, кадмия, меди и даже мышьяка.