В России у трети инфицированных коронавирус протекает в лёгкой форме

В России доля бессимптомных носителей коронавируса составляет около 40%, ещё 30% заболеваний протекает в лёгкой форме, как ОРВИ. Об этом 20 апреля заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
Глава ведомства отметила, что COVID-19 чуть более заразен, чем вирус гриппа, но менее заразен, чем вирус кори или ветряной оспы,
Скворцова добавила, что версию искусственного происхождения коронавируса нового типа исключать нельзя.
Здесь нужно не гадать, а провести очень серьёзные исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию, — сказала руководитель ФМБА.
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Такого мнения придерживается советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.
В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.
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