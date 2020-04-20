В России у трети инфицированных коронавирус протекает в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/86bd7a90-8332-11ea-9fe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России доля бессимптомных носителей коронавируса составляет около 40%, ещё 30% заболеваний протекает в лёгкой форме, как ОРВИ. Об этом 20 апреля заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

Глава ведомства отметила, что COVID-19 чуть более заразен, чем вирус гриппа, но менее заразен, чем вирус кори или ветряной оспы, передаёт ТАСС.

Скворцова добавила, что версию искусственного происхождения коронавируса нового типа исключать нельзя.

Здесь нужно не гадать, а провести очень серьёзные исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию, — сказала руководитель ФМБА.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Такого мнения придерживается советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.