В России появился препарат для предотвращения осложнений от COVID

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Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», который предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавируса. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Лекарство предназначено для профилактики и борьбы с цитокиновым штормом, который отягощает протекание COVID-19, а также предшествует нарушениям, являющимся основными причинами смертности при коронавирусе.

В отличие от других подобных препаратов «Лейтрагин» безопасно подавляет высвобождение большого количества цитокинов и воздействует сразу на несколько основных сигнальных путей в иммунной системе. Кроме того, он не имеет нежелательных побочных эффектов.

В ходе исследований с участием более 300 пациентов со среднетяжёлой формой COVID-19 среди тех, кто принимал «Лейтрагин», не было ни одного случая перехода заболевания в тяжёлую форму и летальных исходов. Время выздоровления пациентов сокращалось примерно вдвое, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФМБА запатентовало лекарство для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». Он основан на применении микроРНК и вводится ингаляционным или назальным способом.