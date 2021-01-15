В Роспотребнадзоре разъяснили механизм защиты от COVID-19

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Снижение титров антител несколько месяцев спустя после того, как человек переболел коронавирусом, не означает, что организм лишается защиты от инфекции. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили , что даже при минимальном уровне гуморального иммунитета существует иммунитет клеточный, а также память клеток, которые эффективно защищают.

Ранее глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, ссылаясь на данные исследований, заявил, что иммунитет у людей, перенёсших COVID-19, сохраняется на протяжении 305 месяцев, но при этом снижаться начинает уже спустя три месяца.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы уже к осени — традиционному эпидемическому сезону — был сформирован коллективный иммунитет.

Как писал NEWS.ru, по словам Поповой, в первый год вакцинацией можно охватить больше половины населения страны. Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России было свыше 146,7 млн постоянных жителей. Таким образом, 60% — это чуть более 88 млн человек.