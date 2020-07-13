В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

https://static.news.ru/photo/9b3892e6-c506-11ea-8007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Sbampato/imagebroker.com/Global Look Press

Комары — далеко не самые страшные из всех насекомых-кровососов. Есть и гораздо более неприятные представители этого вида, рассказала завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Всех кровососущих летающих насекомых объединяет понятие гнус. Но несмотря на то, что комары — самые известные из них, есть ещё мошки, мокрецы и слепни, сообщила доктор биологических наук. При этом больше всего беспокойства людям доставляют именно мошки.

Личинки мошек разводятся только в проточной воде. Соответственно, мошки распределяются по всем регионам России, — приводит слова Рославцевой Радио Sputnik.

Биолог уточнила, что особенно опасны мошки в Астраханской области. Наиболее высока их численность с начала июля, активность насекомых продлится примерно в течение месяца, добавила она.

По её словам, на территории России нет таких видов мошек, которые переносят опасные заболевания, однако они могут доставить неприятности крайне болезненными укусами. Наиболее эффективная защита — это длинные рукава, длинные брюки и максимально закрытая одежда.

Помимо этого, отметила Рославцева, следует использовать репелленты — препараты, отпугивающие членистоногих.

Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу. Срок действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырёх часов, обычно даже менее. Россказни, что репеллент защитит на девять и более часов не соответствуют действительности, — пояснила эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что задача репеллентов — не дать насекомым укусить человека. Эти средства могут быть как на основе синтетических веществ, так и натуральных, например масел различных растений. Как правило, натуральные репелленты слабее, действуют менее продолжительное время, чем синтетические. В Роспотребнадзоре составили памятку по выбору таких препаратов.