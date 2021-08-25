В Роспотребнадзоре допустили поражение ЦНС при лёгком течении COVID-19
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
08:19, 26 августа 2021
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Поражение центральной нервной системы при коронавирусе возможно даже при лёгких формах. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Её слова приводит РИА Новости.
Поражение ЦНС после перенесённого COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причём наблюдается это состояние не только при тяжёлых, но и при лёгких формах COVID-19, — заявила Пшеничная.
Она объяснила, что вирус может проникать в клетки нервной системы через обонятельный нерв или через кровеносные сосуды головного мозга.
Также для мозга опасно кислородное голодание при тяжёлом течении болезни, микротромбозы и патологический ответ иммунной системы. Он способен усиливать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов усомнился в полной победе над коронавирусом хоть когда-то.