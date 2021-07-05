В России запустят цифровой генетический паспорт пациента
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:43, 05 июля 2021
Фото: Иван Юдин/ТАСС
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Минздрав РФ запустит в стране генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. В таких цифровых паспортах появится информация о геномном секвенировании. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что на текущий день система российского здравоохранения движется по пути профилактики и раннего выявления возможных заболеваний. Теперь же в стране планируется ещё один проект, в рамках которого каждому новорождённому сделают геномное секвенирование.
С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека, — сказал Мурашко.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне, переболевшие коронавирусом, будут в персональном порядке приглашаться на медицинский осмотр для оценки состояния здоровья. По словам министра, цель таких осмотров — определить, требуется ли пациенту лечение или госпитализация.