В России запустят цифровой генетический паспорт пациента

Минздрав РФ запустит в стране генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. В таких цифровых паспортах появится информация о геномном секвенировании. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на текущий день система российского здравоохранения движется по пути профилактики и раннего выявления возможных заболеваний. Теперь же в стране планируется ещё один проект, в рамках которого каждому новорождённому сделают геномное секвенирование.

С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека, — сказал Мурашко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне, переболевшие коронавирусом, будут в персональном порядке приглашаться на медицинский осмотр для оценки состояния здоровья. По словам министра, цель таких осмотров — определить, требуется ли пациенту лечение или госпитализация.