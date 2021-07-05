Переболевших COVID россиян будут приглашать на персональные осмотры
Сергей Попов
Сергей Попов
08:44, 05 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россияне, переболевшие коронавирусом, будут в персональном порядке приглашаться на медицинский осмотр для оценки состояния здоровья. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
По словам министра, цель таких осмотров — определить, требуется ли пациенту лечение или госпитализация.
Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию, — цитирует агентство главу ведомства.
Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что в список обследований для переболевших коронавирусом добавили ходьбу. По его словам, шестиминутная ходьба пациента позволит медикам выявить признаки патологии сердца.
Кроме того, в список была включена эхокардиография. Её будут проводить тем пациентам, у которых будет выявлено изменение содержания кислорода в крови.
С 1 июля в России стартовала углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19. Пройти обследования смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз им поставил врач, но не ранее второго месяца после выздоровления.