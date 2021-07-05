Переболевших COVID россиян будут приглашать на персональные осмотры

Россияне, переболевшие коронавирусом, будут в персональном порядке приглашаться на медицинский осмотр для оценки состояния здоровья. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По словам министра, цель таких осмотров — определить, требуется ли пациенту лечение или госпитализация.

Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию, — цитирует агентство главу ведомства.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что в список обследований для переболевших коронавирусом добавили ходьбу. По его словам, шестиминутная ходьба пациента позволит медикам выявить признаки патологии сердца.

Кроме того, в список была включена эхокардиография. Её будут проводить тем пациентам, у которых будет выявлено изменение содержания кислорода в крови.

С 1 июля в России стартовала углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19. Пройти обследования смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз им поставил врач, но не ранее второго месяца после выздоровления.