https://static.news.ru/photo/5ee16c9c-bf5b-11ea-b76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки выявили 685 случаев коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 заразили 225 545 жителей столицы.

Число новых заболевших снижается уже больше месяца. Динамика прослеживается каждую неделю. Ещё 24, 25 и 26 июня выявлялось более 800 инфицированных. С начала июля диагноз COVID-19 ставят не более чем 700 пациентам каждый день.

С каждым днём растёт и доля победивших болезнь. Их уже боле 70% от числа заражённых: 157652 (+632 за последние сутки). По последним данным, в Москве скончались 3975 пациентов с коронавирусом (+22 за последние сутки).

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. Однако эпидемиологическая ситуация в столице постепенно улучшается. В городе открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье». Возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

После завершения режима самоизоляции 9 июня количество новых инфицированных COVID-19 сократилось на 59%. Среди новых зафиксированных случаев заражений 43,5% составили люди от 18 до 45 лет, 33,4% — от 46 до 65 лет, 12,8% — от 66 до 79 лет. Доля детей среди инфицированных составляет 5,7%. Меньше всего среди новых пациентов людей старше 80 лет — 4,6%.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Там число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло более чем на 24,2 тысячи, писал NEWS.ru.