В Москве раньше срока начала цвести берёза

https://static.news.ru/photo/e6457a82-7f2f-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В Москве на две недели раньше срока начала цвести берёза. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Там напомнили, что берёза — один из самых сильных аллергенов. Цветение этого дерева обычно продолжается 20–25 дней.

Берёза начала цвести в столице на две недели раньше срока, — цитирует РИА Новости сообщение.

Это дерево занимает 7% от зелёного фонда столицы, и его можно встретить во всех районах города. Больше всего берёза произрастает в Измайлово и Сокольниках, а также в парках «Царицыно» и «Фили».

Ранее NEWS.ru писал о том, что аллергикам советуют избегать мест с растениями, вызывающими аллергическую реакцию, а также чаще мыться и стирать одежду.