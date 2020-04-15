В Москве раньше срока начала цвести берёза

В Москве на две недели раньше срока начала цвести берёза. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Там напомнили, что берёза — один из самых сильных аллергенов. Цветение этого дерева обычно продолжается 20–25 дней.
Берёза начала цвести в столице на две недели раньше срока, —
цитируетРИА Новости сообщение.
Это дерево занимает 7% от зелёного фонда столицы, и его можно встретить во всех районах города. Больше всего берёза произрастает в Измайлово и Сокольниках, а также в парках «Царицыно» и «Фили».
Ранее NEWS.ru писал о том, что аллергикам советуют избегать мест с растениями, вызывающими аллергическую реакцию, а также чаще мыться и стирать одежду.
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