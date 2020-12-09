В Москве появились новые способы записи на прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/aaa319be-3ab7-11eb-9080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для москвичей из группы повышенного риска были открыты новые способы записи на вакцинацию от коронавируса.

Теперь запись ведётся не только на mos.ru, но и на портале emias.info, в нескольких мобильных приложениях, в информационных киосках городских поликлиник, а также по телефону. Жители столицы могут выбрать тот способ записи на вакцинацию, который им наиболее удобен, — сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В сообщении напоминают, что на сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб.

Всего в Москве работают 70 пунктов вакцинации, созданных на базе городских поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт и документ, подтверждающий сферу профессиональной деятельности.

Отмечается, что вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.

Тем, кто прошёл вакцинацию, будет выдаваться сертификат с отметками о двух прививках.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минспорте РФ рассматривают возможность массовой вакцинации спортсменов от COVID-19.