В Минздраве допустили потребление шампанского 90-летними людьми

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Бороться с отёчностью лодыжек косметическими средствами неправильно, так как часто этот эстетический недостаток говорит о серьёзных нарушениях в работе внутренних органов, предупредили учёные из британской организации Blood Pressure UK.

В частности, высокое кровяное давление заставляет сердце работать интенсивнее, создавая дополнительную нагрузку на сосуды человека, что позволяет жидкости накапливаться в тканях. При этом в других случаях отёк ног может быть...