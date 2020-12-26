В Минздраве допустили потребление шампанского 90-летними людьми

Умеренное потребление шампанского на Новый год допустимо россиянами любого пожилого возраста. Об этом NEWS.ru рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.
Если речь идёт о небольшом количестве шампанского в Новый год, то небольшая доза шампанского вообще никому не повредит. Я думаю, что можно спокойно встречать Новый год с традиционным шампанским, если нет каких-то медицинских противопоказаний, ваш доктор вам не запретил алкоголь абсолютно. Это никак не связано с возрастом. Я знаю примеры, когда люди в возрасте за 90 лет пьют Новый год шампанское с большим удовольствием, и интересуются всем вокруг, и это не является каким-либо препятствием. Поэтому дело не в возрасте совсем, а в здоровье человека, — пояснил Ткачёва.
Она добавила, что алкоголь опасно употреблять при некоторых заболеваниях. Например, болезнях печени, сердечно-сосудистой системы.
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