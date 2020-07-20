В Минздраве рассказали, кого надо прививать от COVID-19 в первую очередь

https://static.news.ru/photo/269eda88-c98b-11ea-8806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава Александр Гинцбург рассказал о категориях граждан, которых необходимо прививать от коронавируса в первую очередь. По его словам, среди них — учителя, пенсионеры и пациенты из группы риска.

Кроме того, прививку должны получить люди, живущие и работающие в замкнутых коллективах. Он добавил, что такой вопрос должен решать Минздрав.

Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом, — подчеркнул он.

При этом перед вакцинацией человека должен проконсультировать терапевт, собрав его анамнез. Противопоказанием могут стать хронические аутоиммунные заболевания.

Эксперт отметил, что вакцины не «накладываются друг на друга».

Исходя из общих соображений, одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно, — передаёт ТАСС.

Иммунная система человека «очень умная» и сможет сориентироваться в работе с введёнными антителами, заключил он.

Также учёный рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса для детей. Они начнутся после получения соответствующего разрешения. По его словам, на детях препарат разрешат проверять только после успешного испытания на взрослых.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания препарата, который тестировали в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, дали хороший результат. Он также рассказал, что планируется начать испытания вакцины, созданной на базе центра «Вектор».