В Минздраве раскрыли, как мужчинам решить проблему с тестостероном Эксперт Минздрава: отказ от курения и алкоголя нормализует тестостерон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для нормализации уровня тестостерона мужчинам нужно отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя, а также наладить режим питания, сна и тренировок, отметил профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Пульбере. По словам специалиста, гормон хуже вырабатывается при влиянии токсических веществ и малоподвижном образе жизни, передает РИА Новости.

Чтобы нормализовать уровень тестостерона, важно избегать вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем. Токсичные вещества угнетают выработку тестостерона. Также влияет и недостаток движения, адинамия — мужчины, которые сидят с пивом у телевизора, как правило, обладают более низким либидо и изменчивым настроением, — пояснил Сергей Пульбере.

Эксперт отметил, что тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки и восстанавливаться после них. Кроме того, гормон положительно влияет на мотивацию и стрессоустойчивость. На уровне тестостерона негативно сказывается неправильное питание и некачественный сон, а также стрессовые ситуации.

Ранее врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, что сложности с засыпанием в условиях стресса можно облегчить, если незадолго до сна заниматься физическими упражнениями. При этом, по ее словам, спортивные занятия непосредственно перед сном, напротив, помешают уснуть.