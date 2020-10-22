В Минздраве назвали вред от принятия антибиотиков для профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b569fd4-14f5-11eb-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают от коронавируса. По его словам, использовать их для профилактики нельзя.

Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию, — цитирует Козлова РИА Новости.

Он отметил, что в аптеках страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, люди даже покупают их впрок, а некоторые принимают антибиотики «для профилактики», не советуясь с врачом.

Козлов подчеркнул, что использование антибиотиков не по назначению вредно для организма. Оно может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми. После этого врачам будет весьма сложно вылечить возможные бактериальные осложнения у пациентов.

Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! — заявил Козлов.

Микробиолог также обратился с просьбой к коллегам-фармацевтам и провизорам, чтобы они не отпускали россиянам антибиотики без рецептов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японские учёные выяснили: у переболевших коронавирусом людей выпадают волосы. Такое последствие перенесённого заболевания наблюдалось у каждого четвёртого пациента. Также пациенты больниц жаловались на одышку (11% заражённых), слабость (10%), нарушение обоняния (10%), кашель (4%) и нарушение вкусовых ощущений (2%).