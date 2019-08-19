Наибольшая общая заболеваемость аллергическим ринитом (поллиноз) выявлена в кавказских регионах России: Чечне (785,9 больного на 100 тысяч населения), Дагестане (459,8) и Карачаево-Черкесии (431,5). С соответствующими данными Минздрава за 2018 год ознакомился News.ru.

Кроме того, высокие показатели распространённости поллиноза — в Адыгее (427,5) и Краснодарском крае (406).

Реже всего аллергическим ринитом страдают в Ненецком автономном округе (6,8), Архангельской области (11,3) и Севастополе (18,3). За ними следуют Сахалинская (29,8) и Мурманская (32,5) области.

В целом по России показатель заболеваемости недугом вырос: с 208,4 больного на 100 тысяч населения в 2017 году до 213,4 в 2018-м.

По данным ведомства, всего по стране в 2018 году поллиноз был у 313,4 тысячи человек.

Аллергический ринит представляет собой воспалительное заболевание слизистой носа, которое заключается в аллергической реакции на пыльцу растений, шерсть домашних животных, пылевых клещей, домашнюю пыль и другие раздражители. К симптомам заболевания относятся чиханье, слизистые выделения из носа и его заложенность, покраснение глаз и слезотечение. Аллергический ринит может быть как сезонным, так и круглогодичным.

При тяжёлых формах заболевания у человека наблюдаются нарушения сна, слабость и апатия. Ему трудно выполнять повседневные дела. Носовое дыхание в таком случае сильно затруднено, и больной может дышать только ртом.

Как полагает аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, в кавказских регионах распространено растение амброзия, пыльца которого вызывает сильную аллергию.

У них есть свирепейшая вещь. Её можно в аллергологии приравнивать к оружию массового поражения. Это амброзия. Там варианты сезонных, в первую очередь аллергических заболеваний — это показатель хорошей жизни, материально хорошей жизни. То есть человек питается больше, чем ему нужно. Связано с псевдоаллергическими реакциями, работой желчевыводящих путей, поджелудочной железы, нагрузкой на них. Даниил Щепеляев аллерголог-иммунолог

Он добавил, что миграция в регионы Кавказа граждан из других климатических зон также могла отразиться на уровне заболеваемости аллергическим ринитом. В то же время на его минимальной распространённости в Ненецком АО или Архангельской области позитивно сказываются, в частности, пониженное количество пыльцы в воздухе во время цветения растений, питание людей местными продуктами. Также граждане там почти не едят фастфуд из-за его высокой цены.

Низкие показатели распространённости недуга в таком южном регионе, как Севастополь, и в Сахалинской области объясняются недостаточным количеством аллергологов-иммунологов, добавил Щепеляев. На Сахалине же не растёт амброзия, а случаи аллергического ринита могут регистрировать как неаллергические заболевания. Ситуацию в Севастополе же могут облегчать дующие морские бризы.

По словам аллерголога, есть ряд способов борьбы с поллинозом. При этом основным средством выступает минимизация контакта с аллергеном. Если это сложно, то на помощь могут прийти стероидные и антигистаминные препараты.

Кроме того, возможно рассмотреть проведение аллерген-специфической иммунотерапии и использование блокирующих антитела и их рецепторы препаратов. Последние отличаются дороговизной и начали применяться недавно, статистики их длительного использования пока нет, заключил врач.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что четверть (26%) россиян постоянно или время от времени сталкивались с аллергией на растения, включая пыльцу или пух.

Две трети (66%) испытывающих аллергию на растения пользуются противоаллергическими препаратами. Каждый пятый (20%) наблюдается у врача, а 16% стараются не выходить на улицу и сводить к минимуму контакты с окружающей средой.

Каждый четвёртый (25%) сталкивался с аллергией на лекарства. Кроме того, граждане имеют аллергическую реакцию на те или иные продукты питания (22%) и пыль (22%).

Большинство (60%) респондентов уверены, что развитию аллергии способствует плохая экология. Кроме того, 42% винят в этом плохое качество продуктов питания, а 41% — наследственную предрасположенность.