В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев на испытаниях вакцины

https://static.news.ru/photo/abb5fe78-bcdd-11ea-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной с участием Минобороны России, спустя две недели чувствуют себя хорошо. Тестирование проходит на людях, которых разбили на несколько групп.

Один компонент вакцины 18 июня получили девять добровольцев, столько же — второй. Ещё 20 человек 23 июня получили препарат в бустерном варианте — им через три недели, в зависимости от показаний, введут другой компонент вакцины, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пока добровольцы всех групп не жаловались на состояние здоровья, у них не замечено осложнений и побочных реакций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РНК-вакцина BNT162b1, разработанная американскими учёными, прошла первые две фазы клинических испытаний. Результаты тестов показали, что она заставляет организм человека вырабатывать антитела к коронавирусу. В испытаниях вакцины участвуют 45 человек. После введения вакцины добровольцы отмечали болевые ощущения в местах, куда были сделаны инъекции, ломоту в суставах.