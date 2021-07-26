В Кремле проверят информацию о штрафе активистки за обращение к Путину

Кремль запросит информацию о деле оштрафованной после видеообращения к президенту России Владимиру Путину активистки из Перми. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Активистка Елена Германова участвовала в записи обращения к Путину по ситуации с местным стадионом «Молот». Она была оштрафована на 20 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия.

Если не нарушались какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов, — цитирует Пескова агентство.

«Молот» находится на улице Лeбедева в Перми. Ещё весной в Сети появилась информация о планируемом сносe стадиона. На его месте якобы собираются построить домa.

Пикет прошёл 23 июня. Полицейские задeржали активистов, которые записывали президенту России видеообращениe с жалобой на властей, которые хотят снести стадион.

Очередную, 18-ю по счёту прямую линию с населением России Путин провёл 30 июня. Она продлилась чуть менее четырёх часов. За это время глава государства ответил на 69 вопросов, которые были посвящены коронавирусу, вакцинации, экологии, туризму, ЖКХ, зарплатам и другим проблемам.

В ходе прямой линии была затронута тема общения местных властей с населением. Президент пообещал принять меры. Он также напомнил чиновникам о сказке «Колобок». По его словам, они «рискуют быть съеденными», если начнут принимать за чистую правду льстивые речи и будут поддаваться воздействию сказанного, как герой этой истории.