В Госдуме назвали лучший способ ускорить темпы вакцинации в России

Лучший способ ускорить темпы вакцинации в РФ и сподвигнуть россиян привиться от COVID-19 — посмотреть на статистику смертности от заболевания, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом он прокомментировал заявление члена-корреспондента РАН, вирусолога Петра Чумакова, призвавшего к принудительной вакцинации граждан РФ.

Лучше способа [сподвигнуть россиян вакцинироваться от COVID-19], кроме как посмотреть статистику по летальности, наверное, нет. <...> Я могу ответить на этот вопрос (о принудительной вакцинации. — NEWS.ru) только тем, что я сделал прививку. Как врач, считаю, что вакцинация необходима в данных условиях, и чем больше людей будут вакцинироваться, тем меньше у нас будет проблем с оказанием медицинской помощи тем пациентам, которые страдают COVID-инфекцией, — отметил Леонов.

По словам Чумакова, противники вакцинации приводят абсурдные доводы. Их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию, считает исследователь.

Эксперт подчеркнул, что в стране прогрессирует «дельта»-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.

Ранее сообщалось, что волны пандемии коронавируса будут повторяться и каждая новая будет сильнее предыдущих. Такое мнение также высказал Чумаков. По его словам, дальше всё может быть только ещё хуже.