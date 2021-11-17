В ГД объяснили изменение срока QR-кода привитых в случае заражения COVID-19

Сокращение срока действия QR-кода привитых от COVID-19 в случае заражения коронавирусной инфекцией объясняется рекомендациями Минздрава РФ, так как переболевшим рекомендуется вакцинироваться именно через полгода, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Согласно приказу ведомства, QR-код для перенёсших COVID, даже если они до этого привились, будет действовать не год, а шесть месяцев, действительной окажется «наиболее поздняя дата наступления события».

Если человек привился от COVID, а через два месяца заболел, QR-код ему продлевается на шесть месяцев. Получается, у него QR-код всего не на 12 месяцев, а на восемь. Дело в том, что иммунитет недостаточно хорошо сформировался, раз человек заразился. Всё равно человеку желательно через полгода получить препарат. И это рекомендация Минздрава. Например, «Спутником V» вакцинировался, потом заболел через два месяца, ему через полгода желательно повторить инъекцию, допустим, «Спутником Лайт». Это универсальная рекомендация, — подчеркнул Леонов.

Он отметил, что совет Минздрава РФ направлен на недопущение повторного инфицирования COVID-19 и не исходит из «каких-то бюрократических вещей». Депутат добавил, что переболевший гражданин попадает в соответствующий реестр и по медицинским показателям ему рекомендовано вакцинироваться через шесть месяцев.

В Минздраве также уточнили, что при положительном ПЦР-тесте у вакцинированного его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать QR-код о перенесённой болезни. Справку о прививке от COVID-19, перенесённой болезни или противопоказаниях россиянин может получить по устному запросу в больнице или в МФЦ.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля в России будет действовать «переходный период» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Эти меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.