В центре Гамалеи оценили эффективность «Спутника М» против «омикрона»

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М» эффективна для защиты подростков и даёт хорошее образование антител, но достаточно трудно сказать, насколько она сможет остановить распространение «омикрона» среди детей, поскольку испытывалась на штамме «дельта», заявил NEWS.ru профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вопрос хороший и достаточно трудный. Дело в том, что вакцина для подростков эффективна и даёт хорошее образование антител. Что касается «омикрона», то судя по тому, что происходит в западных странах, впечатление, что иммунизация от самого заражения защищает слабо. Она защищает от тяжёлых случаев, от смерти, поэтому применение вакцин целесообразно. Насколько вакцина сможет остановить распространение инфекции («омикрона». — NEWS.ru) среди детей и передачу инфекции взрослым, на этот вопрос ответить трудно, поскольку она испытывалась на штамме «дельта», на «омикроне» таких данных нет, — сказал Альтштейн.

Вирусолог сравнил вакцину с тяжёлым кораблём, который трудно развернуть или остановить, если для этого нет специальных показаний.

Мы не знаем, будет ли эта вакцина останавливать заражения «омикроном», я не исключаю, что на заражение она может повлиять слабо, — подчеркнул специалист.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующей неделе в гражданский оборот может поступить вакцина для подростков «Спутник М». Она рассчитана на иммунизацию детей в возрасте 12–17 лет. Препарат был зарегистрирован Минздравом России в ноябре.