В Центре Гамалеи хотят создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5a62148-018e-11eb-892d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи планируют создать вакцину, которая будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, рассказал главный научный сотрудник центра Виктор Зуев.

В нашем центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, это я услышал из уст нашего директора, даже есть такое намерение создать вакцину комбинированную, и против коронавирусной инфекции, и от гриппа, — передаёт его слова «Интерфакс».

Он отмечает, что это может быть «вакцина бинарного действия», и, скорее всего, её придётся делать в два этапа.

Центр Гамалеи Минздрава РФ разработал первую в стране вакцину от коронавируса «Спутник V». Клинические испытания препарата начались в августе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин готов лично привиться российской вакциной от COVID-19.