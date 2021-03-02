Коварный враг ЛОР-органов: врачи рассказали, что приводит к отиту и глухоте

3 марта отмечается день уха и слуха. Праздник учреждён Всемирной организацией здравоохранения. В России живёт более 13 млн людей с нарушением слуха. Часть патологий являются врождёнными. Другие приобретаются в процессе жизни. Причиной тугоухости может стать любая мелочь. Даже попавшая в слуховой проход вода способна привести к печальным последствиям. А очищение ватными палочками и вовсе противопоказано, оно может обернуться глухотой. Врачи рассказали NEWS.ru, какие бытовые привычки могут навредить здоровью ЛОР-органов.

Сотни пациентов в год сталкиваются с воспалением наружного или среднего уха. Основная причина — люди чистят уши ватными палочками, заявил в беседе с NEWS.ru профессор университета им. И. М. Сеченова, врач-отоларинголог Юрий Ульянов.

Эти предметы гигиены не предназначены для чистки ушей. Более того, главный слуховой орган вообще не нуждается во внешней очистке, отметил эксперт.

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Слуховой проход от природы создан таким образом, что он сам себя обслуживает. Сера нужна, чтобы отпугивать насекомых. Когда человек спит, чтобы туда таракан не залез. Это главное назначение. Юрий Ульянов профессор университета им. И. М. Сеченова, врач-отоларинголог профессор университета им. И. М. Сеченова, врач-отоларинголог

Кожа в ухе очень тонкая — 1–10 мм. Если её травмировать палочкой, начинается воспалительный процесс. Появляются экзема и зуд в слуховом проходе. Получается замкнутый круг. Человек вновь лезет в ухо, чтобы там почесать, и делает себе ещё хуже. В норме зуда и ощущения инородного тела в ухе быть не должно. Это всегда признак патологии.

Если болезнь не лечить, воспаление распространяется дальше. Появляется гной, поражаются окружающие ткани. Последствия могут быть серьёзные. Вплоть до нарушения слуха и даже глухоты.

Вся ушная раковина мокнет, сочится. В конце концов она расплавляется, превращается в кожный сморчок вокруг слепого прохода, — описывает жуткие последствия врач.

Многие пациенты попадают к отоларингологу после купания в море, речке или бассейне. Вода — ещё один коварный враг ЛОР-органов, сообщил Ульянов. Жидкость, попавшая в слуховой проход, вызывает раздражение и воспаление. Поэтому с незащищёнными ушами лезть в воду нельзя.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время купания нужно затыкать уши специальными затычками, чтобы вода не попадала внутрь. Не зря дайверы закрывают слуховой проход. Мыть голову нужно также осторожно, чтобы жидкость не просочилась в уши, — предупредил врач.

Ковырять в ухе самостоятельно недопустимо, согласился с коллегой в разговоре с NEWS.ru врач-отоларинголог, директор медицинского центра Владимир Зайцев. Ватные палочки, которые продаются в аптеках, созданы для макияжа. Также ими можно снаружи почистить ушную раковину. Такая манипуляция, наоборот, нужна, утверждает специалист. Она поможет защитить орган слуха от грязи и возможного инфицирования бактериями. Но глубже погружать ватку нельзя.

Человек не может контролировать то, насколько глубоко заходит эта палочка. Чистит по наитию. Он сам проталкивает серу как можно глубже, спрессовывает её, образуется серная пробка. Владимир Зайцев врач-оториноларинголог высшей категории врач-оториноларинголог высшей категории

Она ухудшает слух, закладывая ухо. Это обязательно приводит к наружному отиту, сообщил доктор Зайцев. Вытащить пробку может только врач с помощью специальных инструментов. Это бывает больно и долго.

Чистить уши от серы всё-таки нужно, отметил Зайцев. Но такая процедура необходима один-два раза в год. Особенно перед поездкой на море.

Под влиянием воды сера разбухает. Она провоцирует отиты и заложенность. Ухо может воспалиться, — убеждён доктор.

Существует категория людей, склонных к повышенному образованию серы. Им тоже нужно регулярно очищать уши, но делать это может только врач, используя специальные инструменты. Такую манипуляцию можно пройти как в государственной, так и в частной клинике.