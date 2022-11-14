Уролог объяснил, как россиянам сохранить мужское здоровье Уролог Громов: для сохранения здоровья мужчинам нужно забыть про алкоголь и сахар

Фото: shutterstock

Российским мужчинам для поддержания здоровья необходимо отказаться от алкоголя, табака и «вездесущего сахара», заявил NEWS.ru врач-уролог Сергей Громов. По его словам, сладкая добавка присутствует абсолютно везде, что провоцирует ожирение и развитие сахарного диабета второго типа.

Медик добавил, что рацион необходимо насытить животными и растительными белками — мясо птицы, рыба, бобовые и крупы. Эксперт также призвал мужчин употреблять в пищу продукты, богатые цинком: морепродукты, орехи, тыквенные семечки, а также кунжут.

Горсть тыквенных семечек или орехов могут содержать суточную норму цинка. Также цинком богата говяжья печень, какао-порошок, твердый сыр и т.д. Элемент играет важную роль в нормальной работе простаты, выработке мужского гормона тестостерона, инсулина и гормона роста, — подчеркнул Громов.

Громов также посоветовал обратить внимание на витамины А и Е, полезные для мужчин. Их много в растительных маслах, орехах и семечках, как и цинка. Уролог отметил, что в рационе должны быть обязательно сложные углеводы в качестве источника энергии: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты.

Откажитесь от вездесущего сахара. Его добавляют везде, даже при приготовлении сухариков, соленых крекеров и прочей бесполезной еды. Забудьте про фастфуд, колбасы, сделанные неизвестно из чего, полуфабрикаты. Это путь к ожирению и диабету второго типа. Откажитесь от алкоголя и табака, чаще занимайтесь спортом, — добавил Громов.

Ранее эндокринолог Мария Бакутина заявила, что фастфуд и лакрица опасны для потенции. Фастфуд может привести к переизбытку соли, жиров и углеводов, а лакрица блокирует фермент, трансформирующий андростендион в тестостероне. Это негативно отражается на мужском здоровье.