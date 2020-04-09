Учёный развенчал миф о передаче коронавируса через еду

https://static.news.ru/photo/35061d14-7adc-11ea-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусы не размножаются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине. Об этом заявил сотрудник Университета американского штата Огайо Санджа Илич.

По его словам утверждение о том, что коронавирус передаётся через еду, является ложным.

Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде, — цитирует учёного MedicalXpress.

Илич добавил, что опасения при заказе готовой еды с доставкой излишни, поскольку пока не было информации о случаях передачи заразы через службы доставки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду. Согласно их заключению, продукты питания в магазинах могут представлять потенциальную опасность. В первую очередь это касается овощей и фруктов.