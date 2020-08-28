Учёный назвал три этапа старения человека

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Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв рассказал об этапах биологического старения организма. По его словам, таких периодов в жизни человека три — в 45, 60 и 75 лет.

Первый переломный этап происходит в 45 лет, когда завершается реализация репродуктивной функции. В 60 лет наступает замедление деления клеток и регенерации тканей. Это влияет на поддержание жизненно важных функций, в результате у человека к этому возрасту появляется около трёх хронических заболеваний.

В 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани, утрачиваются защитные барьеры. Число хронических заболеваний в среднем увеличивается до семи.

По словам Москалёва, очень многое зависит от образа жизни человека, питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки. Также важны ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний, пишет РИА Новости.

Ранее учёные-геронтологи из разных стран обнаружили, что на продолжительность жизни влияет состояние здоровья кишечника. Специалисты выяснили, что состояние микрофлоры оказывает влияние на старение организма. Кроме того, по состоянию этого органа можно вычислить возраст человека и приблизительный срок, когда организм состарится. Отмечается, что нарушение микрофлоры приводит к ожирению, гипертонии, сахарному диабету. Из исследований следует, что и иммунная система зависит от состояния кишечника. В этом органе живут около 70% бактерий, которые борются с патогенами, сообщал NEWS.ru.