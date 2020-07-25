Учёные нашли связь между здоровьем кишечника и продолжительностью жизни

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Учёные-геронтологи из разных стран обнаружили, что на продолжительность жизни влияет состояние здоровья кишечника.

Специалисты выяснили, что состояние микрофлоры оказывает влияние на старение организма, сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, по состоянию этого органа можно вычислить возраст человека и приблизительный срок, когда организм состарится. Отмечается, что нарушение микрофлоры приводит к ожирению, гипертонии, сахарному диабету.

Из исследований следует, что и иммунная система зависит от состояния кишечника. В этом органе живут около 70% бактерий. которые борются с патогенами.

Если исследовать внутрикишечную флору, есть вероятность спрогнозировать возможную смерть человека в течение ближайших 15 лет, — приводит сообщение из медицинской статьи в журнале Science «ИноСМИ».

Врач-онколог Елена Смирнова для правильной работы кишечника советует выпивать около 1,5-2 литра воды в сутки, из расчёта 30 мл воды на килограмм веса. По словам врача, вода помогает крови доставлять к клеткам кислород и питательные вещества. Также с помощью жидкости из организма выводятся токсины, писал NEWS.ru ранее.